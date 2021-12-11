В Германии изобрели «умный» броневик

Наука и технологии
Вчера в 22:02
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В Германии изобрели «умный» броневикСпособный вести разведку и бой
Немецкая компания Rheinmetall разработала роботизированную боевую машину на гусеничном шасси Autonomous Combat Warrior. Этот робот создан на базе платформы Wiesel — лёгкой гусеничной бронированной машины для десантников.
ACW — роботизированный броневик, который может передвигаться как при прямом управлении, экипажем из двух человек, так и дистанционно и полностью автономно — в этом случае маршрут задаётся на планшете.
Робот способен самостоятельно подвозить боеприпасы, вести разведку, а при необходимости — огонь. Машина может ориентироваться на пресечённой местности и следовать за ведущим в режиме конвоя.
Источник: Голая наука