В Германии изобрели «умный» броневик

ACW — роботизированный броневик, который может передвигаться как при прямом управлении, экипажем из двух человек, так и дистанционно и полностью автономно — в этом случае маршрут задаётся на планшете.

Робот способен самостоятельно подвозить боеприпасы, вести разведку, а при необходимости — огонь. Машина может ориентироваться на пресечённой местности и следовать за ведущим в режиме конвоя.