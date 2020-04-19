В Германии могут построить биобак для изучения влияния коронавируса на организм

Ключевой задачей данного банка, по задумке экспертов, является хранение, а также анализирование образцов крови людей, вылечившихся от коронавируса нового типа. ”Мы подозреваем, что COVID-19 приводит не только к серьезному вреду, но и к осложнениям”, — поделился догадками директор по исследованиям университетского медицинского центра Йоахим Тири.

Кроме того, у ученых также есть основания полагать, что перенесшие коронавирусную инфекцию люди спустя время могут столкнуться как с сердечными приступами, так и с инсультами.