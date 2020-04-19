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В Германии могут построить биобак для изучения влияния коронавируса на организм
В нем смогут хранить и изучать кровь перенесших инфекцию людей
Издание Spiegel опубликовало новый материал, в котором сообщается о том, что в Германии могут построить биобак для изучения влияния коронавируса на организм. Инициатива создания биологического бака была предложена специалистами университетского медицинского центра Шлезвиг-Гольштейна.
Ключевой задачей данного банка, по задумке экспертов, является хранение, а также анализирование образцов крови людей, вылечившихся от коронавируса нового типа. ”Мы подозреваем, что COVID-19 приводит не только к серьезному вреду, но и к осложнениям”, — поделился догадками директор по исследованиям университетского медицинского центра Йоахим Тири.
Кроме того, у ученых также есть основания полагать, что перенесшие коронавирусную инфекцию люди спустя время могут столкнуться как с сердечными приступами, так и с инсультами.