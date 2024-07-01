В Германии открылся солярий с имитирующими звёзды лампами

Опубликовано 01 июля 2024, 06:45
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В Германии открылся солярий с имитирующими звёзды лампамиЧтобы люди почувствовали себя в космосе
Художник-концептуалист Джонатан Китс на фестивале культуры Festival der Zukunft, проходящем в Мюнхене, представил первый в мире и единственный в своём роде солярий, в котором лампы для загара имитируют спектр свечения звёзд.
© Michael Förtsch
Позагорать можно под спектром голубого гиганта Веги — самой яркой звезды в созвездии Лиры или красного сверхгиганта в созвездии Ориона — Бетельгейзе, которую скоро может уничтожить взрыв сверхновой.
Китс говорит, что для «загара» доступны спектры множества звёзд. По его словам, такой солярий поможет ощутить космическое пространство и жизнь в других галактиках.
Судя по его взглядам, художник верит в то, что миры с разумной жизнью в космосе существуют и рано или поздно человек тоже станет инопланетянином по отношению к другим мирам.