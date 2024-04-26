В Германии потребовали последовать примеру США и тайно передать ВСУ ракеты Taurus

Ланге сослался на недавние действия США, когда Штаты тайно передали Украине ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS). Ланге заявил, что Германия должна действовать таким же образом.

«Теперь, наконец, передайте Taurus, желательно тайно!» — завил Ланге.

Ракеты Taurus KEPD 350/150 — Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer — германско-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности. Ракета предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, в том числе точечные и протяжённые объекты, сложные для поражения. Ракета может поражать цели без захода самолёта в зону ПВО противника.