В Германии потребовали срочно передать Украине ракеты Taurus

В связи с этим политик потребовала срочно передать ВСУ крылатые ракеты Taurus. По словам Циммерман, применение Украиной этих ракет позволит нарушить снабжение российских войск.

Также депутат бундестага уверена, что Украина может применять ракеты Taurus по целям в России «совершенно независимо от того, где произведено оружие и кто его поставляет». Также она подчеркнула, что если бы западные союзники на поддерживали Украину, Россия уже давно уничтожила бы эту страну.

«Мы должны сейчас срочно поставить Taurus, поскольку украинская армия за счёт целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение [российских войск]», — отметила Циммерман.