В Германии прокомментировали появление в России первых девушек-пилотов истребителей

Практически сразу же наши немецкие коллеги прокомментировали эту ситуацию. Они отметили, что такое происходит впервые «с конца Второй мировой войны», пишет Военное Обозрение.

При этом журналисты из Германии отметили, что девушки проходят процесс обучения в военно-авиационном училище в Краснодаре — именно там они получат соответствующую подготовку.

Не забыли зарубежные СМИ и о том, что на Западе подобная практика достаточно давно является обыденностью. Например, в тех же США девушки управляют истребителями ещё с начала 1990-х годов.