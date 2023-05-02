В Германии просчитали дальнейшую судьбу танков «Леопард» на службе у Украины

Стритцель отметил, что Россия обладает как минимум тремя средствами поражения «Леопардов». Это противотанковые управляемые ракеты, мины и танки.

По мнению обозревателя, самое опасное среди перечисленных средств — противотанковые ракеты. Многие модели созданы специально для борьбы с танками, подобными «Леопардам». Их может ожидать незавидная участь, так как «пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышает один метр броневой стали».

Обозреватель подчеркнул, что нельзя сбрасывать со счетов российские противотанковые мины ТМ-62, а также их более продвинутые версии.

Кроме того, на вооружении России состоят основные боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ, оснащённые мощными и точными средствами наведения. И в целом это грозная против Leopard техника.

«Современные российские основные боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ с мощными системами наведения на цель, безусловно, не отстают от "Леопардов", а новейшие ракеты, выпущенные из пушки 2А46 (125 мм), также пробивают броню "Леопарда 2А6"», — подчеркнул Стретцель.