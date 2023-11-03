В Германии рассказали об особенностях российских дронов

Немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild подчеркнул, что эти дроны не только проникают на территорию противника, но и транслируют собранные данные в реальном времени, что представляет значительную угрозу для ВСУ, раскрывая их маневры.

ZALA Aero разработала несколько моделей разведывательных дронов, включая ZALA 421-16E и ZALA 421-24.

Например, ZALA 421-16E может развивать скорость до 110 км/ч и обладает дальностью связи более 75 км. Кроме того, компания создала дрон-камикадзе «Италмас» с увеличенной боевой частью и дальностью действия более 200 км.