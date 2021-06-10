В Германии создадут беспилотники для «охоты» за кричащими людьми

Как ни странно, намерения у специалистов благие. TechXplore пишет, что с помощью новинки они хотят помочь спасателям искать людей, выживших после стихийных бедствий. Ориентироваться беспилотники будут на издаваемые ими звуки и крики.

На сегодняшний день инженеры лишь разрабатывают дронов. Пока что нет рабочей модели. При этом учёные заявили, что прямо сейчас они испытывают микрофонные системы «Crows Nest Array». Но уже на этой неделе планируется демонстрация предварительных результатов проделанной работы Акустическому обществу США.