В Германии создадут пассажирский водородный самолёт

Что же касательно коммерческого варианта водородного авиалайнера, то он должен появиться ближе к 2030 году. Ожидается, что дальность его полёта составит до 1850 км на скорости 520 км/ч.

Напомним, что ещё совсем недавно другая компания, из Израиля, продемонстрировала внешний вид собственного серийного электрического самолёта Alice.