В Германии создадут пассажирский водородный самолёт

Наука и технологии
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В Германии создадут пассажирский водородный самолётКоммерческий запуск намечен на конец десятилетия
Разработчики двух немецких компаний H2Fly и Deutsche Aircraft решили объединиться, чтобы совместными усилиями создать водородный самолёт. Речь идёт о пассажирском воздушном судне, рассчитанном на 40 человек.
В основу демонстратора новинки ляжет Dornier 328 — пассажирский ближнемагистральный турбовинтовый самолёт, совершивший свой первый полёт в декабре далёкого 1991 года. При этом стартовый запуск нового варианта намечен уже на 2025 год, сообщает N+1.
Что же касательно коммерческого варианта водородного авиалайнера, то он должен появиться ближе к 2030 году. Ожидается, что дальность его полёта составит до 1850 км на скорости 520 км/ч.
Напомним, что ещё совсем недавно другая компания, из Израиля, продемонстрировала внешний вид собственного серийного электрического самолёта Alice.