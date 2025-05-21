В Германии создали ИИ-чип, работающий без подключения к облаку

Архитектура чипа основана на принципах работы человеческого мозга. Вместо привычных алгоритмов, требующих огромного количества обучающих данных, новый чип способен распознавать шаблоны и находить связи между различными признаками, как это делает человек. Например, чтобы понять, что перед ним автомобиль, ему не нужно тысячи фотографий — достаточно информации о форме, колесах и назначении объекта.

Главное преимущество такого подхода — высокая энергоэффективность. По данным разработчиков, на выполнение одной обучающей задачи AI Pro затратил всего 24 микроджоуля. Это в 10−100 раз меньше по сравнению с существующими решениями. Чип также обеспечивает полную кибербезопасность, так как все данные остаются на устройстве и не передаются в сеть.

Первая партия была произведена на заводе Global Foundries в Дрездене. Несмотря на относительно небольшое количество транзисторов — около 10 миллионов — чип справляется с задачами, где важна автономность и защита данных, например, в медицинских гаджетах или беспилотниках.