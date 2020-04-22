В Германии в ближайшее время начнутся тесты лекарства от коронавируса на людях

И все это стало возможным благодаря тому. что немецкий Институт Пауля-Эрлиха все же одобрил проведение испытаний РНК-вакцины на людях. Прежде чем подобное разрешение дать, федеральное медицинское учреждение достаточно долгое время оценивала ее безопасность, а также просчитывала все возможные риски в тесной кооперации с BioNTech. Итогом стало данное разрешение, что означает, что уже в ближайшие месяцы, а то и недели, в Германии пройдет тестирование препарата от коронавируса.

Планируется, что на первом этапе тестирования вакцину применят на 200 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет. При этом им введут лекарственное средство с разными дозами РНК. В дальнейшем лекарство также будет применен к людям, находящимся в группе риска. Что же до появления долгожданной вакцины от COVID-19, то об этом пока рано говорить, так как тестирования только набирают свои обороты — Германия, например, стала второй страной в мире, где подобные эксперименты вообще были одобрены.