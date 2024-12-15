В GigaChat появилась функция создания песен по текстовым запросам

Сбер представил новую функцию своей нейросети GigaChat, которая теперь способна создавать музыку и вокал по текстовым запросам. Об этом стало известно на международной конференции AI Journey. Компания уверена, что эта функция поможет пользователям раскрыть свой творческий потенциал и будет полезной не только для профессионалов, но и для обычных людей, решающих повседневные задачи.

Теперь любой человек, даже далёкий от музыкальной индустрии, может легко создать музыкальное сопровождение для презентации, поздравление на праздник или новую аранжировку для уже известной песни. В GigaChat предусмотрены предзаготовленные текстовые запросы, которые подскажут, как начать, а искусственный интеллект возьмёт на себя остальную работу. Как отметили в Сбере, нейросеть может создавать музыку в различных жанрах, используя разные инструменты и голоса.

Система не ограничена стандартной библиотекой звуков и голосов. Каждый запрос генерирует уникальный результат, с гибкой настройкой, которая позволяет пользователю указать, какой именно вокал или стиль музыки он хочет услышать. Помимо музыки и вокала, GigaChat может также создавать тексты песен, что даёт пользователям ещё больше возможностей для творчества. В настоящее время новая функция доступна пользователям мини-приложения во ВКонтакте, а в будущем она появится и в других соцсетях, таких как Telegram и «Одноклассники».