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Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 18:13
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В «Главкосмосе» рассказали, как российские спутники улучшат жизнь в Африке

По мнению генерального директора российские технологии помогут экономике
Одна из дочерних компаний «Роскосмоса» начнёт использовать российские космические технологии для улучшения жизни африканских стран
В «Главкосмосе» рассказали, как российские спутники улучшат жизнь в Африке
© Ninno JackJr

Российские спутниковые технологии обещают помочь Африке справиться с бедностью и улучшить доступ к здравоохранению, что должно улучшить качество жизни тамошних жителей. Об этом заявил генеральный директор «Главкосмоса» Илья Тарасенко на международной конференции NewSpace Africa в Луанде, столице Анголы.

По его словам, использование спутниковых технологий в сельском хозяйстве и здравоохранении может существенно повысить производительность и обеспечить доступ к финансовым услугам. Также это способствует улучшению образования и контролю за природными ресурсами.

Тарасенко отметил, что внедрение космических технологий в Африке сказывается на безопасности граждан и эффективности государственной работы. Конференция NewSpace Africa, под эгидой Африканского союза, сосредотачивается на развитии космических исследований и их роли в борьбе с бедностью на континенте.