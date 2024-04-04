В «Главкосмосе» рассказали, как российские спутники улучшат жизнь в Африке

Российские спутниковые технологии обещают помочь Африке справиться с бедностью и улучшить доступ к здравоохранению, что должно улучшить качество жизни тамошних жителей. Об этом заявил генеральный директор «Главкосмоса» Илья Тарасенко на международной конференции NewSpace Africa в Луанде, столице Анголы.

По его словам, использование спутниковых технологий в сельском хозяйстве и здравоохранении может существенно повысить производительность и обеспечить доступ к финансовым услугам. Также это способствует улучшению образования и контролю за природными ресурсами.

Тарасенко отметил, что внедрение космических технологий в Африке сказывается на безопасности граждан и эффективности государственной работы. Конференция NewSpace Africa, под эгидой Африканского союза, сосредотачивается на развитии космических исследований и их роли в борьбе с бедностью на континенте.