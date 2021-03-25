В главной клавиатуре Android появилось 217 новых эмодзи

Так, обновление функции Emoji Kitchen, благодаря которой пользователи могут совмещать существующие эмодзи и пользоваться новыми, заметно расширило ассортимент эмодзи. В нее добавили поддержку набора Unicode 13.1, в составе которого 217 новых значков. Стоит отметить, что 210 из них являются дополнительными вариантами для уже существующих, тогда как оставшиеся семь - новые. Среди них эмодзи горящего сердца, забинтованного сердца, бородатой женщины, выдыхающего смайлика, смайлика в облаках и не только.

На данном этапе обновлением могут воспользоваться пользователи бета-версии Gboard, однако впоследствии оно станет доступно для всех. Подписаться на участие в бета-тестировании можно в Google Play Store.