Наука и технологии
09:31, 04 октября 2023
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В Gmail появились эмодзи-реакции на письма, прямо как в Telegram и WhatsApp

Вот это правильная модернизация электронной почты

Google решила добавить в свою почтовую службу Gmail возможность реагировать на письма с помощью эмодзи.

Эта функция, о которой слухи ходили уже месяцы, сначала появится у Android-пользователей. Затем же, в ближайшие месяцы, и у пользователей веб-версии с iOS.

Когда у вас будет доступ к этой функции, вы увидите улыбающийся смайлик 🙂 внизу сообщения. Нажав на него, можно выбрать нужный эмодзи из меню и отправить в качестве реакции.

В Gmail появились эмодзи-реакции на письма, прямо как в Telegram и WhatsApp
© The Verge

Некоторые эмодзи будут иметь особые функции, например, эмодзи в виде петарды 🎉 запустит анимацию на весь экран.

Новая функция будет работать аналогично тому, как мы используем эмодзи в социальных сетях. Однако есть ограничения: реакции эмодзи нельзя будет использовать в рабочих или учебных аккаунтах, а также в письмах, отправленных более чем 20 людям или в групповых рассылках.

Источник:The Verge
Теги:
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