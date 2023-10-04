В Gmail появились эмодзи-реакции на письма, прямо как в Telegram и WhatsApp

Эта функция, о которой слухи ходили уже месяцы, сначала появится у Android-пользователей. Затем же, в ближайшие месяцы, и у пользователей веб-версии с iOS.

Когда у вас будет доступ к этой функции, вы увидите улыбающийся смайлик 🙂 внизу сообщения. Нажав на него, можно выбрать нужный эмодзи из меню и отправить в качестве реакции.