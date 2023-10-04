В Gmail появились эмодзи-реакции на письма, прямо как в Telegram и WhatsApp

В Gmail появились эмодзи-реакции на письма, прямо как в Telegram и WhatsAppВот это правильная модернизация электронной почты
Google решила добавить в свою почтовую службу Gmail возможность реагировать на письма с помощью эмодзи.
Эта функция, о которой слухи ходили уже месяцы, сначала появится у Android-пользователей. Затем же, в ближайшие месяцы, и у пользователей веб-версии с iOS.
Когда у вас будет доступ к этой функции, вы увидите улыбающийся смайлик 🙂 внизу сообщения. Нажав на него, можно выбрать нужный эмодзи из меню и отправить в качестве реакции.
Некоторые эмодзи будут иметь особые функции, например, эмодзи в виде петарды 🎉 запустит анимацию на весь экран.
Новая функция будет работать аналогично тому, как мы используем эмодзи в социальных сетях. Однако есть ограничения: реакции эмодзи нельзя будет использовать в рабочих или учебных аккаунтах, а также в письмах, отправленных более чем 20 людям или в групповых рассылках.