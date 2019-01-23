В Gmail теперь можно зачёркивать текст и скачивать письма

Компания Google объявила о запуске новой функциональности в сервисе электронной почты Gmail. В почтовом сервисе добавились такие возможности, как кнопки перечёркнутого текста, отмены и повтора, а также загрузки писем.
Кнопки зачёркивания и отмены/повтора доступны в панели инструментов в окне написания письма. Кнопки отмены/повтора в виде хорошо знакомых всем стрелок разместились в левом углу, а перечёркнутая S для зачёркнутого текста — в правом.
Загрузка письма доступна по нажатию на кнопку «Ещё» (три вертикальных точки) в правом верхнем углу письма. Скачивание производится в формате .EML, который поддерживается многими другими почтовыми сервисами и клиентами. Такое письмо можно просматривать вместе с вложениями в сторонних клиентах.
Все эти новшества станут доступны в течение нескольких дней для пользователей сервиса Gmail.