В Gmail теперь можно зачёркивать текст и скачивать письма

Компания Google объявила о запуске новой функциональности в сервисе электронной почты Gmail. В почтовом сервисе добавились такие возможности, как кнопки перечёркнутого текста, отмены и повтора, а также загрузки писем.

Кнопки зачёркивания и отмены/повтора доступны в панели инструментов в окне написания письма. Кнопки отмены/повтора в виде хорошо знакомых всем стрелок разместились в левом углу, а перечёркнутая S для зачёркнутого текста — в правом.