Наука и технологии
Опубликовано 22 июля 2025, 08:15
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В Гонконге началось расследование утечки данных 419 тысяч клиентов Louis Vuitton

Инцидент затронул имена, адреса и историю покупок
Власти Гонконга начали проверку в связи с утечкой персональных данных, затронувшей около 419 тысяч клиентов модного дома Louis Vuitton. Утечка произошла после кибератаки на бренд в Южной Корее в июне этого года.
В Гонконге началось расследование утечки данных 419 тысяч клиентов Louis Vuitton

© Ferra.ru

По информации гонконгского Управления по защите персональных данных, злоумышленники получили доступ к широкому спектру информации. Среди похищенных данных оказались имена клиентов, данные паспортов, адреса проживания, электронные почты, номера телефонов, история покупок и предпочтения в товарах.

Французский головной офис Louis Vuitton обнаружил подозрительную активность в своей системе 13 июня. Позже, 2 июля, стало ясно, что пострадали и клиенты в Гонконге. Сообщение о случившемся поступило в местное надзорное ведомство 17 июля.

Регулятор начал проверку, в том числе изучает, не было ли задержки с уведомлением о происшествии. Пока официальных жалоб от граждан не поступало.

Инцидент в Гонконге произошел на фоне аналогичного случая в Южной Корее, где ранее в июне в результате взлома также произошла утечка данных клиентов, правда, без финансовой информации.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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