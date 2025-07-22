В Гонконге началось расследование утечки данных 419 тысяч клиентов Louis Vuitton

По информации гонконгского Управления по защите персональных данных, злоумышленники получили доступ к широкому спектру информации. Среди похищенных данных оказались имена клиентов, данные паспортов, адреса проживания, электронные почты, номера телефонов, история покупок и предпочтения в товарах.

Французский головной офис Louis Vuitton обнаружил подозрительную активность в своей системе 13 июня. Позже, 2 июля, стало ясно, что пострадали и клиенты в Гонконге. Сообщение о случившемся поступило в местное надзорное ведомство 17 июля.

Регулятор начал проверку, в том числе изучает, не было ли задержки с уведомлением о происшествии. Пока официальных жалоб от граждан не поступало.

Инцидент в Гонконге произошел на фоне аналогичного случая в Южной Корее, где ранее в июне в результате взлома также произошла утечка данных клиентов, правда, без финансовой информации.