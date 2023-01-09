В Гонконге пропавших без вести будут искать по Bluetooth-маячкам

Устройства, среди которых Bluetooth-метки Tile Pro, Samsung Galaxy Smart Tags и Apple AirTags, будут бесплатно распространяться среди нуждающихся семей и подключаться к смартфонам. В дальнейшем через них планируется отслеживать местоположение уязвимого человека в режиме реального времени.

Инициатива получила название Project Pinpoint. Она представляет из себя расширенную версию пилотной схемы, запущенной Восточным региональным отделом по поиску пропавших людей Коулуна ещё в апреле 2022 года.