В Гонконге россиянам запретили торговать криптовалютами из-за санкций

11:54, 04 августа 2023
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В Гонконге россиянам запретили торговать криптовалютами из-за санкцийИ ещё множеству стран
Гонконгская криптобиржа HashKey Exchange, первой получившая от местного регулятора право на оказание розничных услуг, заблокировала торговлю российских трейдеров.
Кроме пользователей из России, торговать на бирже запрещено Ирану и Мьянме и ещё более чем 30 странам. Россию вместе с этими странами HashKey Exchange внесла в санкционный список.
Япония, США, Китай не заблокированы, но торговать можно только после подтверждения адреса местонахождения и номера телефона.