В Гонконге россиянам запретили торговать криптовалютами из-за санкций

Кроме пользователей из России, торговать на бирже запрещено Ирану и Мьянме и ещё более чем 30 странам. Россию вместе с этими странами HashKey Exchange внесла в санкционный список.

Япония, США, Китай не заблокированы, но торговать можно только после подтверждения адреса местонахождения и номера телефона.