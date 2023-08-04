Наука и технологии
11:54, 04 августа 2023
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В Гонконге россиянам запретили торговать криптовалютами из-за санкций

И ещё множеству стран

Гонконгская криптобиржа HashKey Exchange, первой получившая от местного регулятора право на оказание розничных услуг, заблокировала торговлю российских трейдеров.

Кроме пользователей из России, торговать на бирже запрещено Ирану и Мьянме и ещё более чем 30 странам. Россию вместе с этими странами HashKey Exchange внесла в санкционный список.

Япония, США, Китай не заблокированы, но торговать можно только после подтверждения адреса местонахождения и номера телефона.

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