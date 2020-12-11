В Google Chrome, Mozilla Firefox и других популярных браузерах нашли опасную уязвимость

Вирус позволят злоумышленникам размещать рекламу в результатах поиска, а впоследствии и получать за это средства. Особенность трояна заключается в его способности регулировать настройки безопасности так, чтобы обеспечить доступ к загрузке расширений и транслированию рекламы. По мнению специалистов, эффективнее всего в борьбе с этим вирусом использовать специальные программы, которые основаны на технологии машинного обучения.