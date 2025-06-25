В Google Earth появилась возможность просматривать исторические виды улиц

В блоге сервиса сказано, что теперь пользователи Google Earth смогут просматривать исторические виды улиц. Другая функция будет предоставлять информацию о планете на основе искусственного интеллекта.

Как отмечает портал Android Authority, функция «исторический вид улиц» была представлена в Google Картах для настольных компьютеров в 2014 году. Теперь такая возможность появилась и в Google Планета Земля.

В ближайшее время сервис представит аналитику на основе искусственного интеллекта. Эта функция предназначена только для профессиональных пользователей в США. Инструмент на основе ИИ может помочь в городском планировании, например, в решении проблемы охлаждения.

«Эта функция объединяет виды улиц из прошлых коллекций, чтобы показать вам, как место менялось с годами. Хотя эта функция уже давно является неотъемлемой частью Карт, компания объявила, что теперь она доступна и в Google Планета Земля», – пишут обозреватели Android Authority.