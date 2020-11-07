В Google Фото добавили платные функции

Изначально намеки на внедрение платного функционала в версии под номером 5.18 нашли энтузиасты с XDA. Так, в программном коде обнаружилось предложения «Как участник Google One, вы получаете доступ к дополнительным функциям редактирования», «Разблокируйте эту и другие функции за участие в Google One» и прочие. Впоследствии пользователи сами начали замечать, что в сервисе появились платные опции.

Так, у некоторых пользователей после обновления опция редактирования фотографий Color Pop, посредством которой можно оставить цветным на изображении лишь человека - стала недоступной. Для того, чтобы продолжить ею пользоваться пользователям предлагалось оформить подписку Google One.