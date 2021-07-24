В Google-карты добавили пункты вакцинации в России

Сообщается, что в Google-картах на данный момент есть данные о порядка 6 тысячах пунктах вакцинации по всей стране. Причем о каждом пункте можно узнать сразу ряд подробностей, в частности, полное название, точный адрес, а также время работы, телефон и сайт. Помимо прочего россияне могут выяснить, можно ли в определенном пункте сдать анализ на наличие коронавирусной инфекции, антитела к COVID-19, а также мобильный это или стационарный пункт.

Также через Google-карты можно перейти на страницу сайта gosuslugi.ru — для записи на приме — и на портал с проверенными данным о болезни и ответами на частые вопросы.