В Google начался бум запросов о ETF. Но интересуются не обычные пользователи

Недавний фейк новостного портала Cointelegraph, освещающего события криптоиндустрии, своеобразно повлиял на интерес трейдеров к судьбе ETF, зависящей от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Оказалось, что новость о признании ETF регулятором — фейк, который достаточно быстро опровергли платформа BlackRock, СМИ и SEC.

Но этого вброса хватило, чтобы в моменте повлиять на курс биткоина, резко возросшего до $30 тысяч и так же быстро подешевевшего. Вероятно, по инерции интерес к ETF всё ещё сохраняется.

К примеру, на момент проверки порталом CoinDesk статистики в Google Trends количество запросов достигло пика в 100 в пределах пятилетнего периода, что говорит об интересе к ETF в целом. Однако ажиотаж наблюдается и среди трейдеров, поскольку за эту неделю количество запросов «spot bitcoin-ETF» с переходами со страниц с предложением профессиональных инвестиций, достигло 39. Для такой сложной и узкой темы это рекорд.