В Google опасаются того, что Россия добьётся взыскания 2 ундециллионов рублей

Google не может быть независимой от российского законодательства, поскольку так или иначе связана с российским бизнесом. Но представители компании в комментарии Bloomberg заявили, что российская сторона сможет добиться успеха только в случае победы в судах США или Великобритании, которые начали принимать постановления, блокирующие преследование Google зарубежными медиакомпаниями.

Как раз иски росийских телеканалов из-за блокировки на YouTube и стали предметом разбирательства и штрафа: если в течение девяти месяцев компания не восстановит эти телекомпании, каждый день будет начисляться неустойка в размере 100 тысяч рублей, которая будет удваиваться каждую неделю, а штраф не имеет пределов.

Угроза же для Google в том, что российская судебная система преследует компанию не только в России, но и в других «недружественных» по отношению к США странах. Российская сторона начала обращаться в «южноафриканские суды в последней попытке добиться исполнения решения московского судьи о наложении штрафов на Google, материнскую компанию YouTube, которые теперь исчисляются миллиардами долларов».

И если российская сторона добьётся своего за рубежом, Google придётся выплатить 2 ундециллиона рублей, в долларах — порядка триллиона, что дороже, чем стоимость Alphabet — материнской компании Google.