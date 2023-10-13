В Google Поиске появилась возможность создавать ИИ-картинки по текстовому запросу

Теперь, вводя идею изображения, генеративный искусственный интеллект создаёт и демонстрирует изображения на основе предоставленной информации.

Например, если ввести запрос «фотореалистичное изображение капибары в шеф-поварской шляпе, готовящей завтрак в лесу на гриле», ИИ создаст несколько вариантов этой сцены.

Пользователи могут выбрать изображение, которое им нравится, и дать ИИ дополнительные указания для корректировки.

Кроме того, при поиске вдохновения во вкладке Google Images теперь будет опция показа изображений, созданных ИИ, среди результатов.

Однако Google подчеркнула, что все изображения, созданные с помощью этой техники, будут снабжены метаданными и водяными знаками для их отличия от реальных изображений.