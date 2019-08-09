В Google сломался поиск новых сайтов и статей

Компания не стала отпираться и подтвердила, что она видит сообщения о проблемах в индексации, после чего добавила, что проблема связана с “инструментом проверки URL в поисковой консоли”. Компания также заявила, что проблема с URL уже была исправлена.

Google постоянно сканирует и индексирует сеть, чтобы найти тот новый контент, который пользователи ищут по той или иной теме. Но как только компания сталкивается с какой-либо проблемой по части индексации, как это произошло сегодня, результаты поиска тут же перестают быть достаточно свежими, чтобы пользователи остались довольны.

К слову, это не первая поломка в работе сервисов Google. За последнее время компания неоднократно сталкивалась с рядом проблем, связанных с индексированием.