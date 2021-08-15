В Google сравнили поисковые запросы пользователей в 2006 и 2021 годах

Как видим, в 2006 году пользователи чаще всего искали такие игры, как Тетрис, Sonic, Halo 3, Bejeweled и Battlefield 2. В этом же году люди зачастую искали Sonic, Gensin Impact, Minesweeper, GTA 6 и Battlefield 2042.

“Google Trends — это уникальный инструмент и крупнейший в мире набор данных в свободном доступе. Он показывает, что по-настоящему волнует людей по всему миру, и с этим ничто не сравнится”, — рассказали представители компании.