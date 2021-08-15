В Google сравнили поисковые запросы пользователей в 2006 и 2021 годах

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В Google сравнили поисковые запросы пользователей в 2006 и 2021 годахМожно отследить, какие игры были популярны тогда и сейчас
Google, в честь юбилея своего приложения Trends, решила предаться ностальгии и вспомнить, что искали пользователи сети в 2006 году и 2021.
Отметим, что данные поисковые запросы отражены в глобальном плане, показывая, что интересовало пользователей всей мировой сети. Все тренды поделили на категории. Так, можно отследить, какие были популярны актеры, ТВ-шоу, игры и песни.
Как видим, в 2006 году пользователи чаще всего искали такие игры, как Тетрис, Sonic, Halo 3, Bejeweled и Battlefield 2. В этом же году люди зачастую искали Sonic, Gensin Impact, Minesweeper, GTA 6 и Battlefield 2042.
“Google Trends — это уникальный инструмент и крупнейший в мире набор данных в свободном доступе. Он показывает, что по-настоящему волнует людей по всему миру, и с этим ничто не сравнится”, — рассказали представители компании.