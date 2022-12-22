В Google заявили, что бот ChatGPT опасен для компании

В частности, в Google опасаются, что ChatGPT, который может не только переосмыслить поисковый запрос, понять контекст и даже перенаправить человека на другие — наиболее релевантные — источники опасен для поисковой системы Google как таковой. При успешном развитии этой и подобных технологий поиск в его привычной модели станет ненужным.

По этой причине Google не будет использовать ChatGPT для его интеграции в свой поиск и замены чат-ботом своих поисковых алгоритмов. В чат-бот невозможно встроить рекламу, на которую в 2021 году пришлось 80% доходов.

При этом компании всё равно рано или поздно придётся столкнуться с вызовом — работать с такими технологиями или не допускать их «на свою территорию».