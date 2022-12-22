В Google заявили, что бот ChatGPT опасен для компанииИз-за угрозы рекламе в поисковике, на которой копания зарабатывает
В Google заявили, что бот ChatGPT опасен для компании из-за возможной потери рекламы в поисковой системе. В Google обеспокоились дальнейшей судьбой своего поискового бизнеса — чат-бот ChatGPT от OpenAI, работающий на основе искусственного интеллекта, может оказаться разрушительным для поисковых систем.
Фото: Tynmagazine.com
В частности, в Google опасаются, что ChatGPT, который может не только переосмыслить поисковый запрос, понять контекст и даже перенаправить человека на другие — наиболее релевантные — источники опасен для поисковой системы Google как таковой. При успешном развитии этой и подобных технологий поиск в его привычной модели станет ненужным.
По этой причине Google не будет использовать ChatGPT для его интеграции в свой поиск и замены чат-ботом своих поисковых алгоритмов. В чат-бот невозможно встроить рекламу, на которую в 2021 году пришлось 80% доходов.
При этом компании всё равно рано или поздно придётся столкнуться с вызовом — работать с такими технологиями или не допускать их «на свою территорию».