В горах США нашли неопознанные антенны и обвинили в их установке майнеров криптовалют

Это стандартные комплекты из стекловолоконной антенны LoRa, закрытого аккумулятора и солнечной панели для питания. Все антенны одинаковой конструкции.

Как рассказал Тайлер Фонароу, менеджер по прогулочным тропам в Солт-Лейк-Сити, самая высокая точка, на которой были обнаружены антенны, вкрученные в камень, — вершина горы Маунт-Вайр. Высота горы более 2 тысяч метров, и чтобы добраться до места установки антенны, придётся пройти достаточно сложный маршрут.

Но и местные жители, и эксперты уверены, что антенны принадлежат обществу майнеров криптовалюты Helium, для добычи который нужны как раз антенны. Из антенн создаётся глобальная сеть и обеспечивается добыча токенов.

Как отмечается, майнеры Helium часто хвастаются высотой своих антенн.