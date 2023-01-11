В горах США нашли неопознанные антенны и обвинили в их установке майнеров криптовалют

В горах США нашли неопознанные антенны и обвинили в их установке майнеров криптовалютАнтенн установлено много
В горах вокруг города Солт-Лейк-Сити, столицы штата Юта, местные жители начали находить неопознанные антенны. По законам штата, такие конструкции недопустимы на общественных землях, но владельцев найти невозможно.
Фото: Vice.com
Это стандартные комплекты из стекловолоконной антенны LoRa, закрытого аккумулятора и солнечной панели для питания. Все антенны одинаковой конструкции.
Как рассказал Тайлер Фонароу, менеджер по прогулочным тропам в Солт-Лейк-Сити, самая высокая точка, на которой были обнаружены антенны, вкрученные в камень, — вершина горы Маунт-Вайр. Высота горы более 2 тысяч метров, и чтобы добраться до места установки антенны, придётся пройти достаточно сложный маршрут.
Но и местные жители, и эксперты уверены, что антенны принадлежат обществу майнеров криптовалюты Helium, для добычи который нужны как раз антенны. Из антенн создаётся глобальная сеть и обеспечивается добыча токенов.
Как отмечается, майнеры Helium часто хвастаются высотой своих антенн.