Опубликовано 26 декабря 2025, 12:59
В Госдуме допустили ограничения сервисов Google в 2026 году

Пользователям посоветовали отказаться от Gmail
В России обсуждается возможное введение ограничений в отношении сервисов Google в 2026 году. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
По его словам, пользователям стоит заранее перейти с почты Gmail на российские электронные почтовые сервисы, так как в ближайшее время это может стать актуальным.

Речь идет не о смене адреса внутри экосистемы Google, а о полном переносе почты на отечественные платформы. Депутат подчеркнул, что такие меры могут затронуть обычных пользователей.

Ранее в Госдуме уже высказывались предположения о возможных ограничениях для всех сервисов Google на территории России. Член профильного комитета Андрей Свинцов связал такие риски с требованиями законодательства о хранении персональных данных.

Источник:Газета.Ru
Автор:Булат Кармак
