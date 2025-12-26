В Госдуме допустили ограничения сервисов Google в 2026 году

По его словам, пользователям стоит заранее перейти с почты Gmail на российские электронные почтовые сервисы, так как в ближайшее время это может стать актуальным.

Речь идет не о смене адреса внутри экосистемы Google, а о полном переносе почты на отечественные платформы. Депутат подчеркнул, что такие меры могут затронуть обычных пользователей.

Ранее в Госдуме уже высказывались предположения о возможных ограничениях для всех сервисов Google на территории России. Член профильного комитета Андрей Свинцов связал такие риски с требованиями законодательства о хранении персональных данных.