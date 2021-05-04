Наука и технологии
Сегодня в 07:33
В Госдуме назвали сроки высадки россиян на Луне
Случится это уже достаточно скоро
В сети появилась интересная информация о будущем российской космонавтики. Так, лётчик-космонавт и депутат Госдумы Роман Романенко заявил о том, что первые российские космонавты высадятся на Луну уже в районе 2030 года.
По словам чиновника, на данный момент под это дело готовят полноценный экипаж. «Москва 24» передаёт, что завершение подготовки космонавтов запланировано на ближайшие годы.
В России для этого создана специальная программа. Сегодня в отряде космонавтов пополнение, был осуществлен набор именно под лунную программу.
По мнению депутата, изучение космического пространства крайне важно для блага человечества. В том числе потому, что на других планетах можно найти различные ископаемые, которые могут быть полезными и на Земле.