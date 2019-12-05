В Госдуме пообещали не блокировать YouTube

”Никто ничего закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется. И те, кто зарабатывает, будут зарабатывать”, — рассказал Медведев, отвечая на вопрос телеведущей канала “Пятница” Анастасии Ивлеевой.

Также премьер высказал мнение о том, что в случае, если видеоблогеры будут поставлять качественный контент, то у них не будет никаких проблем ни с просмотрами, ни с заработком: “Не будет интересно, не будут смотреть», — добавил премьер”*, — добавил Дмитрий Анатольевич.