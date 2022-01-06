В Госдуме рассказали про климатическое мошенничество

Делягин считает, что Запад слишком понадеялся на зеленую энергетику, из-за этого по ним так сильно ударил энергетический кризис. Он объясняет это тем, что имеется слишком большое количестве технологических проблем, которые еще не решены.

По его словам, существует ряд серьезных проблем от утилизации аккумуляторов до утилизации целых ветряков, и пока что так и не придумали, что с ними делать. Как сообщает Делягин, экспериментально установлено, что при большой доле зеленой энергетики падает надежность всей системы.

Благодаря тому, что в России зеленая энергетика развита не так сильно, у нас есть потенциал на решение вышеназванных проблем, но стоит двигаться в направлении сохранения баланса между традиционной энергетикой и зеленой, заявил депутат.