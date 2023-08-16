В Госдуме снова рассмотрят обновлённый законопроект об онлайн-торговле алкоголем

В Госдуме снова рассмотрят обновлённый законопроект об онлайн-торговле алкоголемСвои предложения внёс Минфин — о нарушениях продавцов
Стало известно, что на осенней сессии в Госдуму будет внесён доработанный законопроект, регулирующий онлайн-торговлю алкоголем. Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас уже направлял разработанный им законопроект в правительство, но отозвал после ряда замечаний Минфина.
Минфин предложил внести в закон строгие правила по ограничению онлайн-торговли спиртным в ночное время, продажу несовершеннолетним и т.п. Причём предлагается, чтобы за нарушения несли ответственность не интернет-магазины, на которых продавцы будут создавать онлайн-витрины алкогольной продукции, а именно последние.
В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и другие площадки, с предложением Минфина согласны.