В Госдуме снова рассмотрят обновлённый законопроект об онлайн-торговле алкоголем

Минфин предложил внести в закон строгие правила по ограничению онлайн-торговли спиртным в ночное время, продажу несовершеннолетним и т.п. Причём предлагается, чтобы за нарушения несли ответственность не интернет-магазины, на которых продавцы будут создавать онлайн-витрины алкогольной продукции, а именно последние.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и другие площадки, с предложением Минфина согласны.