Наука и технологии
20:49, 03 июня 2023
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В Госдуме заявили о невозможности заблокировать YouTube из-за отсутствия альтернативы

Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка YouTube в России не планируется.

Политик подчеркнул, что на данный момент заблокировать YouTube невозможно ввиду отсутствия альтернативы. Несмотря на враждебность американского видеохостинга по отношению к России.

«YouTube — враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно. Google годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть по всей стране», — привёл слова Горелкина Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

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