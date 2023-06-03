В Госдуме заявили о невозможности заблокировать YouTube из-за отсутствия альтернативы

20:49, 03 июня 2023
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В Госдуме заявили о невозможности заблокировать YouTube из-за отсутствия альтернативыОб этом рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка YouTube в России не планируется.
Политик подчеркнул, что на данный момент заблокировать YouTube невозможно ввиду отсутствия альтернативы. Несмотря на враждебность американского видеохостинга по отношению к России.
«YouTube — враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно. Google годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть по всей стране», — привёл слова Горелкина Telegram-канал «Мастерская новых медиа».