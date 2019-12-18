В Госдуму внесен закон, разрешающий охране президента использовать военную технику

”Уточняется порядок применения сотрудниками органов государственной охраны физической силы, специальных средств и оружия. Законопроектом устанавливается, что применение сотрудниками органов государственной охраны боевой техники осуществляется в порядке, определяемом правительством Российской Федерации, а военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в органах государственной охраны, привлеченные для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, имеют право применять физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом для сотрудников органов государственной охраны”, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что интересно, в том же документе оговаривается такой момент, что сотрудники охраны не несут какой-либо ответственности за тот вред и убытки, что были причинены при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники в том случае, если все это использовалось в рамках вышеописанного закона.