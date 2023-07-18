Наука и технологии
07:23, 18 июля 2023
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В Госуслугах появилась возможность подать заявку на получение званий профессора и доцента

Такая цифровизация нам нужна

Минобразования разрешило подачу заявлений на присвоение учёных званий профессора и доцента через портал Госуслуги.

Теперь вузы и научные организации смогут оформить необходимые документы онлайн и отправить их в министерство.

Данное нововведение направлено на упрощение процедуры подачи заявок. Количество обязательных документов будет сокращено на 85%, а время ожидания решения сократится до пяти месяцев, вместо текущих шести.

Заявителям больше не обязательно заполнять аттестационные карточки в федеральной информационной системе государственной научной аттестации. Министерство обещает рассматривать электронные документы с той же тщательностью, что и письменные заявления.

Вместе с тем возможность подачи документов в традиционной форме останется. Вузы и научные организации могут по-прежнему заполнять форму в ФИС ГНА.

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