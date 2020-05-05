В Госуслугах появится возможность подписывать документы через интернет

Так, согласно имеющимся данным, система позволит создавать и применять “неквалифицированную электронную подпись" для физических лиц. Для этого будет достаточно лишь быть зарегистрированным на портале Госуслуги.

Услуга будет доступна, если, например, у россиянина возникнет необходимость совершить сделку о заключении договоров аренды федерального имущества, а также для предоставления налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству. Более полный список возможностей будет разработан в Минкомсвязи в ближайшее время, а испытание новой системы будет проходить в экспериментальном режиме.