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В Госуслугах появится возможность подписывать документы через интернет
Причем, что интересно, речь идет о физических лицах
Накануне Минкомсвязи России сообщило о том, что из-за коронавируса и всеобщей изоляции, в Госуслугах появится возможность подписывать документы через интернет. Проект соответствующего документа опубликован на портале правовых актов.
Так, согласно имеющимся данным, система позволит создавать и применять “неквалифицированную электронную подпись" для физических лиц. Для этого будет достаточно лишь быть зарегистрированным на портале Госуслуги.
Услуга будет доступна, если, например, у россиянина возникнет необходимость совершить сделку о заключении договоров аренды федерального имущества, а также для предоставления налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству. Более полный список возможностей будет разработан в Минкомсвязи в ближайшее время, а испытание новой системы будет проходить в экспериментальном режиме.