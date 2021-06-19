В Греции раскрыли дело об убийстве девушки с помощью ее «умных» часов

11 мая в Греции была в собственном доме убита 20-летняя женщина по имени Кэролайн Крауч. Ее муж, после произошедшего, сообщил полиции о том, что к ним в дом ворвались трое преступников — украли порядка 15 тысяч евро, его связали, а жену убили. Впоследствии полицейские приступили к поиску банды убийц и даже объявили вознаграждение за оказание помощи. В результате подозреваемым стал уроженец Грузии.

Однако после того, как следствие провело анализ гаджетов убитой, выяснилось, что ее муж лжет. В частности, “умные” часы девушки выявили сердечную активность тогда, когда по словам мужа, она была уже мертва. Помог выявить правду в этом деле и смартфон убийцы — благодаря нему выяснилось, что мужчина ходил по дому в то время, когда, с его слов, он был якобы связан преступниками.