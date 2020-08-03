В GTA Online удалили возможность заработки денег нечестным путем

В частности, речь о двух распространенных багах, которыми пользовались игроки для заработки денег. Так, первый метод подразумевал отмену задания в начале миссии Cashing Out после выдачи бесплатного автомобиля Elegy. Благодаря данному механизму у игроков появлялась возможность копировать любой транспорт для режима Arena War. Далее же игроки могли зарабатывать деньги, продавая автомобили, полученные нечестным путем.

Для второго бага у игроков была необходимость использовать сразу двух персонажей игры. Так, баг подразумевал покупку дорогих и дешевых квартир, а также ряда манипуляций между ними, что способствовало обогащению счетов геймеров виртуальными миллионами.