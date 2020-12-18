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В игровом магазине Epic Games Store появилось первое неигровое приложение
Возможно, таким образом компания пытается построить свой App Store, с блэкджеком и… Ну вы поняли
Игровой магазин Epic Games Store провернул нечто новое для себя. Теперь на его виртуальных полках можно найти не только игры, но также и одно-единственное (будем надеяться, что лишь пока что) неигровое приложение — Spotify.
Приложение можно скачать также, как и в App Store, Google Play или непосредственно с сайта сервиса, пишет The Verge. При этом стоит отметить, что произошедшему порадовался даже основатель Epic Games Тим Суини, опубликовавший по этому поводу пост в собственном Twitter-аккаунте.
Вообще, появление в магазине игр неигрового приложения может намекать на будущие планы компании. Вполне возможно, что в дальнейшем Epic Games попытается превратить Epic Games Store в аналог App Store, нежели в пародию на Steam. И если игровому разработчику удастся выиграть суд против Apple, то есть шансы, что новые приложения для iOS мы сможем скачать в том числе и из магазина эпиков.