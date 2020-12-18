В игровом магазине Epic Games Store появилось первое неигровое приложение

Вообще, появление в магазине игр неигрового приложения может намекать на будущие планы компании. Вполне возможно, что в дальнейшем Epic Games попытается превратить Epic Games Store в аналог App Store, нежели в пародию на Steam. И если игровому разработчику удастся выиграть суд против Apple, то есть шансы, что новые приложения для iOS мы сможем скачать в том числе и из магазина эпиков.