В ИИ-поисковике Perplexity появилась функция изучения языков — без подписок и лишних приложений

Теперь пользователи могут практиковаться в разговоре, переводить слова и фразы, а также использовать карточки для запоминания — всё это без установки дополнительных приложений и оформления подписок.

Инструмент работает в том же интерфейсе, где пользователи обычно задают вопросы ИИ, что делает процесс обучения максимально естественным. Можно переключаться между языками в реальном времени и получать мгновенные подсказки или корректировки.

Функция уже доступна на iOS и в веб-версии, а вот пользователям Android придётся немного подождать.

По словам разработчиков, Perplexity стремится превратить ИИ-поиск в интерактивный опыт, где ответы становятся не просто текстом, а способом обучаться.

Эксперты отмечают, что этот шаг может изменить рынок — если Perplexity сможет успешно объединить поиск и образование, другим платформам придётся подтягиваться.