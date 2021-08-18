В IKEA появится продажа электричества по подписке

Наука и технологии
Сегодня в 10:35
В IKEA появится продажа электричества по подпискеПричем продаваться будет экологически чистая энергия
IKEA объявила о запуске нового сервиса, который позволит жителям Швеции покупать “зеленую” энергию по подписке.
Сообщается, что уже в сентябре текущего года в Швеции заработает сервис Strömma предоставляющий пользователям возможность купить экологически чистую энергию. Производство электричества будет осуществляться на солнечных или ветряных электростанциях.
Оформление подписки происходит в приложении. В нем же пользователи могут отслеживать, сколько энергии производят солнечные панели и в случае возникновения лишней — продавать. На данный момент цена на подписку объявлена не была.
Известно, что поставкой электричества для подписки займется компания Svea Solar, которая также производить солнечные панели для компании. Так, в Svea Solar будут закупать энергию на бирже Nord Pool с последующей перепродажей без доплат.