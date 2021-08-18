В IKEA появится продажа электричества по подписке

Сообщается, что уже в сентябре текущего года в Швеции заработает сервис Strömma предоставляющий пользователям возможность купить экологически чистую энергию. Производство электричества будет осуществляться на солнечных или ветряных электростанциях.

Оформление подписки происходит в приложении. В нем же пользователи могут отслеживать, сколько энергии производят солнечные панели и в случае возникновения лишней — продавать. На данный момент цена на подписку объявлена не была.

Известно, что поставкой электричества для подписки займется компания Svea Solar, которая также производить солнечные панели для компании. Так, в Svea Solar будут закупать энергию на бирже Nord Pool с последующей перепродажей без доплат.