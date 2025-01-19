В инаугурации Трампа примет участие новый род войск — Космические силы

Во время парада почётный караул Космических сил будет маршировать вместе с другими подразделениями, такими как оркестр ВВС США, Академия ВВС США, военнослужащие ВВС, Национальная гвардия и резерв ВВС. Майор ВВС США Дэвид Маклеллан, командир Почётного караула ВВС США в интервью порталу Space.com выразил удовлетворение возможностью представить Космические силы на инаугурации перед всем миром.

Маклеллан также отметил, что это первый случай за пятилетнюю историю Космических сил, когда они имеют возможность полностью представить свою службу на инаугурации президента.

«Это отличная возможность для Хранителей выйти на улицы и представить свою службу перед мировой аудиторией», — подчеркнул военный.