В Индии бизнесмен потерял более $7 млн из-за интернет-мошенников

Жулик, выдававший себя за букмекера под именем Сонту Навратан Джейн, уговорил бизнесмена попробовать онлайн-гемблинг с обещанием быстрой прибыли. После первого успешного перевода размером около $11 000, бизнесмен был завлечён в процесс, который в итоге привёл к огромным убыткам.

Хотя изначально он выиграл около $670 000, в конечном итоге бизнесмен потерял примерно $7,7 млн. Осознав подозрительность ситуации, он обратился к Джейну с просьбой вернуть все потери, но получил отказ. Это привело его в киберполицию, где и было зарегистрировано дело.

Отметим, что несмотря на то, что полиция обнаружила резиденцию Джейна и нашла там более $1,9 млн наличными, а также 4 кг золота и более 200 кг серебра, сам мошенник успел скрыться. Предполагается, что в настоящее время он находится в Дубае.