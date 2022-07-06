В Индии испытали стелс-беспилотник с российским двигателем

Совместными усилиями они испытали автономный летательный аппарат SWiFT. У него есть две интересные особенности. Во-первых, беспилотник является уменьшенной версией другого перспективного дрона — Ghatak. Во-вторых, в его основу лёг российский турбовентиляторный двигатель SWiFT, разработанный специалистами НПО «Сатурн».

Сообщается, что полёт провели на испытательном полигоне в Читрадурге. При это анонимный источник рассказал, что ходе лётных испытаний специалисты проверили способность дрона взлетать, маневрировать и совершать автономную посадку.

Известно, что помимо прошедшего тестирования, инженерам необходимо провести ещё 10 подобных испытательных полётов. По их завершению правительство Индии выделит финансирование на разработку беспилотника Ghatak.