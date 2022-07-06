Наука и технологии
Сегодня в 06:15
1 мин.

В Индии испытали стелс-беспилотник с российским двигателем

Впереди ещё несколько подобных тестов
В Сети появилась информация об испытаниях, проведённых индийской компанией Aeronautical Development Establishment и Организацией оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии.
В Индии испытали стелс-беспилотник с российским двигателем

Совместными усилиями они испытали автономный летательный аппарат SWiFT. У него есть две интересные особенности. Во-первых, беспилотник является уменьшенной версией другого перспективного дрона — Ghatak. Во-вторых, в его основу лёг российский турбовентиляторный двигатель SWiFT, разработанный специалистами НПО «Сатурн».

Сообщается, что полёт провели на испытательном полигоне в Читрадурге. При это анонимный источник рассказал, что ходе лётных испытаний специалисты проверили способность дрона взлетать, маневрировать и совершать автономную посадку.

Известно, что помимо прошедшего тестирования, инженерам необходимо провести ещё 10 подобных испытательных полётов. По их завершению правительство Индии выделит финансирование на разработку беспилотника Ghatak.

Новости партнеров
Новости партнеров