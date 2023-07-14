В Индии изобрели материал для гибких дисплеев нового поколения

В его основе лежит композитный полупроводниковый материал, содержащий до 40% полимеров, что обеспечивает сверхвысокую гибкость готовых устройств.

Традиционные полупроводниковые материалы, используемые для создания дисплеев, не обладают гибкостью и устойчивостью к деформации. Однако индийские инженеры смогли преодолеть эту проблему, добавив значительное количество полимеров к оксидным полупроводникам.

Они использовали водонерастворимый полимер в сочетании с оксидом индия, создавая взаимосвязанные каналы оксидных наночастиц, по которым электроны могут свободно двигаться.

Одним из ключевых преимуществ нового материала является его процесс изготовления. Вместо традиционного напыления, инженеры применяют струйную печать, что позволяет наносить материал на различные гибкие подложки, включая пластик и бумагу.

Предварительные испытания показали, что композит, содержащий до 40% полимера, обладает высокой гибкостью, прочностью и сохраняет полупроводниковые свойства оксида индия.

Это открывает новые перспективы для печати дешёвых гибких экранов и создания прочей гибкой электроники.