В Индии МиГ-21 назвали «летающими гробами»

Учитывая, что это вовсе не первая подобная ситуация в 2021 году, местные журналисты высказали своё мнение об этой модели военного воздушного судна. Издание DNA написало, что в Индии эти самолёты называют летающими гробами, сообщает Военное Обозрение.

У индийских экспертов было время проанализировать истребители МиГ и сделать такие выводы — серия самолётов является основой индийских ВВС последние 50 лет. При этом отмечается, что официальный срок службы данных моделей может превысить этот срок.

В то же время специалисты отмечают, что модернизированный Миг-21 способны поразить любой современный самолёт в воздушном бою. Так, например, ещё в 2019 году данная модель истребителя уничтожила пакистанский F-16.